Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и хоким Андижанской области Узбекистана Шухратбек Абдурахманов обсудили приоритетные направления сотрудничества. Особый акцент сделали на привлечении инвестиций и создании комфортных условий для предпринимателей.

«Мы сегодня в очередной раз встречаемся с нашими друзьями из Республики Узбекистан. В рамках Совета регионов был подписан меморандум с Андижанской областью о сотрудничестве в инвестиционной сфере. Стараемся делать все, чтобы практически реализовывать проекты и в области экономики, и в области культуры — во всем, что сближает наши страны», — отметил Воробьев.

Встреча состоялась в преддверии бизнес-форума «Московская область — Андижанская область», участниками которого стали около 30 подмосковных компаний, а также представители бизнеса из Узбекистана.

«Уверен, что такое знакомство, подписание соглашений, а, самое главное, поиск общих интересов, позволит нам в будущем увидеть реальные результаты», — подчеркнул губернатор.

Ранее делегация Андижанской области уже посещала особую экономическую зону в Дубне. По словам Воробьева, индустриальный парк «Есипово» готов принимать инвесторов. В свою очередь, подмосковные предприниматели также хотят рассмотреть возможность размещения бизнеса в Узбекистане.

«Мы с вами встречаемся уже в третий раз, спасибо за теплый прием, организацию бизнес-форума. Мы выражаем большой интерес к развитию взаимной торговли, кооперации, особенно в сфере сельского хозяйства, автомобилестроения и фармацевтики», — прокомментировал Абдурахманов.

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