Бизнес-форум «Московская область — Андижанская область» прошел в Подмосковье. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , хоким Андижанской области Узбекистана Шухратбек Абдурахманов и Полномочный Посол Республики Узбекистан в России Ботиржон Асадов приняли участие в церемонии открытия. В рамках встречи подняли вопрос сотрудничества стран в экономической сфере.

На форуме присутствовали около 30 производителей медтехники, трансформаторов, вентиляционного и другого оборудования из Московской области. Также мероприятие посетили десять компаний из Андижана.

«Мы очень рады видеть наших узбекских друзей. Хочу поблагодарить и подмосковных предпринимателей, которые проявили заинтересованность, приехали, чтобы реализовать в практической плоскости все, что связано со взаимным экономическим партнерством», — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что Россия и Узбекистан заинтересованы в том, чтобы появлялись новые предприятия. Подмосковье готово оказать иностранным предпринимателям всестороннюю поддержку. Так, в регионе им предоставят льготную землю, а также необходимую документацию для запуска предприятий.

«Я хочу поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьева, сказать спасибо нашему уважаемому президенту Узбекистана Шавкату Миромоновичу Мирзиееву и вашему президенту, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину за то, что они создают хорошие условия для развития отношений между регионами», — прокомментировал Абдурахманов.

На форуме обсудили и инвестиционные потенциалы двух регионов. По словам Асадова, между ними идет тесное взаимодействие во многих направлениях — политике, экономике, культуре и других сферах. Участники встречи смогли представить свои проекты. Например, семейная компания из Серпухова «Никатор» планирует реализовать инвестпроект по производству добавок для полимеров в Андижанской области, а «Фуд Тим» из Дмитрова совместно с Узбекской компанией ECO FISH намерена создать ферму для выращивания радужной форели.

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