Утиная ферма появится в Можайске

Сейчас специалисты активно занимаются строительством необходимой инфраструктуры. Первых утят, по позитивным прогнозам, инициаторы планируют привезти к концу лета 2025 года.

Всего здесь возведут 24 ангара, предназначенных для выращивания, обработки и подготовки продуктов из уток. Ожидается, что производство составит 100 тонн мяса птицы в год и 35 тонн утиной печени.

Среди производимых товаров будут как бюджетные варианты, так и изделия премиум-сегмента. В том числе это могут быть фуа-гра и паштеты.

Ранее мы рассказывали о том, что почти 30 водоемов с опасной толщиной льда выявили в Подмосковье Тонкий лед обнаружили в том числе на водных объектах в Можайском округе. Специалисты напомнили о важности соблюдения правил безопасности.