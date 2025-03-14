Почти 30 водоемов с опасной толщиной льда выявили в Подмосковье

В профилактическом рейде приняли участие 55 спасателей и 23 единицы техники.

«Солнечных и теплых дней становится все больше и больше, а ледяного покрова на водоемах остается все меньше и меньше. Специалисты обследовали ледяную корку на акваториях и предупредили, что ее толщина критически маленькая, поэтому она не подходит для безопасного пребывания», — пояснил заместитель начальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин.

Тонкий лед обнаружили на водных объектах в Балашихе, Богородском, Бронницах, Егорьевске, Красногорске, Мытищах, Одинцове, Раменском, Сергиевом Посаде, а также в Можайском округе.

Специалисты напомнили, что толщина льда на разных участках может отличаться. Так, на канале старая Яхрома в Дмитровском округе она варьируется от 0 до 10 сантиметров, а на озере Песочное в Коломне — от 0 до 18 сантиметров.

Замначальника «Мособлпожспаса» призвал незамедлительно обращаться за помощью по номеру 112 в случае чрезвычайных ситуаций.