Установка детских аттракционов началась в Парке семейного отдыха в Дубне

К летнему сезону продолжают готовиться парки Дубны. Игровые элементы для детей уже начали устанавливать в Парке семейного отдыха.

Здесь появятся детские аттракционы. Их разместят на традиционном месте.

Покататься смогут ребята от трех до 12 лет. Подрядчик должен завершить монтаж к майским праздникам.

«В этом году большое внимание уделили Парку семейного отдыха: за зиму привели в порядок озеро. За весну сотрудники выполнили большие работы в рамках субботников. Впереди большие планы по благоустройству. Делаем все, чтобы этот популярный уголок отдыха стал еще комфортнее для жителей», — добавил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Напомним, что в 2024 году в парках муниципалитета провели более 1000 событий. На них побывали свыше 150 тысяч человек.

Ранее мы рассказывали о том, что в мае в Дубне также завершат благоустройство сквера имени Журавлева.