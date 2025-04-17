Благоустройство сквера имени Журавлева в Дубне завершат в мае 2025 года

Подрядчик возобновил благоустройство сквера имени Журавлева после зимы. Работы планируют завершить в мае 2025 года.
Подрядчик монтирует чашу фонтана. Рабочие произвели обратную засыпку и готовятся к первому этапу заливки бетоном. В финале уложат плитку и смонтируют дополнительное освещение.
Подрядчик также устанавливает большие качели с навесом, рабочие уже приступили к обустройству кровли.
«К этому объекту сейчас пристальное внимание. Знаем, как жители ждут завершения работ. Будем контролировать благоустройство», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
На объекте — три единицы техники и 30 рабочих. Подрядчик также занимается установкой малых архитектурных форм, подсыпкой грунта и высадкой газона. Благоустройство завершится в мае.
Преобразование проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В сквере появятся большая детская площадка, велосипедная дорожка, зоны для комфортного отдыха.
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