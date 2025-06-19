Услугу транспортировки пенсионеров на медосмотры расширили в Подмосковье

Бесплатная доставка пенсионеров старше 65 лет в медицинские учреждения Подмосковья для необходимых обследований станет доступна и в удаленных городах. Об этом рассказали в Минсоцразвития региона.

Пенсионерам рекомендуют проходить диспансеризацию ежегодно. Ранее помощь в транспортировке распространялась только на сельские населенные пункты.

Напомним, что социальные центры составляют график осмотров, а затем жителей забирает специализированный транспорт. После всех процедур пенсионеров отвозят домой. Услуга не требует предварительного звонка, ответственная служба организует трансфер в нужный день самостоятельно.

Проактивная помощь организаций позволяет врачам выявлять заболевания у старшего поколения на ранних стадиях и эффективно их лечить.

Подать заявку для прохождения диспансеризации можно в ближайшем медучреждении.