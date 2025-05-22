Уроженке Украины вручили в Истре российский паспорт

88-летнему ветерану Вере Зюбан полицейские вручили паспорт гражданина Российской Федерации. Женщина родилась в 1937 году на территории Украины и застала в юном возрасте Великую Отечественную войну.

В прошлом году Вера Зюбан переехала из Харьковской области к сыну в Россию. Руководство подмосковного Главка МВД России решило как можно скорее оформить необходимые документы и вручить их ветерану. Это событие для пенсионерки стало очень важным. Она приняла гостей у себя дома.

После принятия присяги Вера Зюбан получила свой первый российский паспорт. В церемонии вручения участвовала начальник Миграционного пункта № 2, майор полиции Наталья Бурцева. Пенсионерка поблагодарила полицейских за быстрое решение вопроса и оказанное внимание.

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