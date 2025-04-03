В Красногорске прошло заседание Комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных». Встречу провели губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко. В обсуждении также приняли участие министр цифрового развития Максут Шадаев, представители администрации президента, Совета Федерации, регионов, а также эксперты и бизнес-сообщество.

Московская область — один из лидеров по цифровизации госуслуг, управления регионом и экономики. Губернатор Подмосковья возглавляет профильную комиссию. Он напомнил, что в феврале прошлого года президент России дал старт национальному проекту «Экономика данных», который направлен на создание удобных цифровых решений для взаимодействия жителей, бизнеса и государства.

«Цель, на которую ориентируют нас президент и правительство — строить школы, детсады, инфраструктурные объекты, дороги, электрические и газовые сети максимально быстро. И одно из узких мест здесь — большое количество согласований с разными ресурсными организациями», — подчеркнул Воробьев.

По его словам, цифровизация услуг направлена на то, чтобы сделать жизнь человека удобнее. В регионе уже представили несколько инициатив, которые начали тестировать. Среди них: электронные платежки, цифровые паспорта котельных, онлайн-договоры на обслуживание газового оборудования и новая система отчетности.