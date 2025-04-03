«Сделать жизнь человека удобнее. Губернатор Подмосковья — о цифровизации госуслуг
Андрей Воробьев рассказал о цифровизации госуслуг в Подмосковье
В Красногорске прошло заседание Комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных». Встречу провели губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко. В обсуждении также приняли участие министр цифрового развития Максут Шадаев, представители администрации президента, Совета Федерации, регионов, а также эксперты и бизнес-сообщество.
Московская область — один из лидеров по цифровизации госуслуг, управления регионом и экономики. Губернатор Подмосковья возглавляет профильную комиссию. Он напомнил, что в феврале прошлого года президент России дал старт национальному проекту «Экономика данных», который направлен на создание удобных цифровых решений для взаимодействия жителей, бизнеса и государства.
«Цель, на которую ориентируют нас президент и правительство — строить школы, детсады, инфраструктурные объекты, дороги, электрические и газовые сети максимально быстро. И одно из узких мест здесь — большое количество согласований с разными ресурсными организациями», — подчеркнул Воробьев.
По его словам, цифровизация услуг направлена на то, чтобы сделать жизнь человека удобнее. В регионе уже представили несколько инициатив, которые начали тестировать. Среди них: электронные платежки, цифровые паспорта котельных, онлайн-договоры на обслуживание газового оборудования и новая система отчетности.
На заседании также обсудили новый сервис «Все сети», который работает на портале госуслуг. Он упрощает процесс согласования документов. Еще одна важная тема — переход к электронной отчетности. Московская область предлагает создать единую витрину данных, где ведомства смогут получать нужную информацию без дублирования документов. По оценкам экспертов, это поможет сэкономить по всей стране около 3,5 миллиона рабочих часов.
Дмитрий Григоренко рассказал о новом подходе к региональной цифровой трансформации. По его словам, основная задача — систематизировать работу так, чтобы, регионы не дублировали друг друга, перенимали полезные практики. Он также рассказал о системе «Дашборд губернатора», которую внедрят во всех регионах в 2025 году.
«Прежде всего, это цифровая модель управления. На „Дашборд“ в режиме реального времени выводятся задачи, которые, с одной стороны, стоят перед субъектами России, а с другой — это обращения или проблемы, которые регионы формируют перед федеральным правительством», — уточнил Григоренко.
Этот сервис покажет актуальные данные по ключевым направлениям: национальные проекты, строительство школ и поликлиник, исполнение бюджетов и работа с обращениями граждан.