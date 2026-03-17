Уроки о российской промышленности провели для школьников в Павловском Посаде

Традиционные занятия в рамках проекта «Разговоры о важном» прошли во всех школах Павлово-Посадского городского округа. Темой уроков стала российская промышленность.

Учащихся познакомили с историей и достижениями отечественной промышленности — от первых мануфактур до современных высокотехнологичных производств. Особое внимании уделили традициям Павлово-Посадского округа, в том числе знаменитым платкам, ставшим одним из самых узнаваемых в мире символов России.

Педагоги отметили, что тема вызвала у школьников в искренний интерес и эмоциональный отклик. Ребята с интересом слушали, задавали много вопросов и делись своим мнением.

«Разговоры о важном» проводятся в рамках программы Минпромторга Росиии при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Занятия направлены на формирование у школьников любви к Родине, ответственности перед обществом, уважения к труду и достижениям своей страны.