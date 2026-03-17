Уроки о российской промышленности организовали для школьников в Мытищах

Российские школы и колледжи провели уроки, посвященные теме «Заводы России». Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая и генеральный директор компании «ОКБ КП» Дмитрий Ионкин рассказали учащимся, что промышленность — это не только высокотехнологичное пространство для самореализации, но и ключевой элемент экономической независимости.

Ведущие сотрудники Мытищинского приборостроительного завода пришли на занятие в школу № 1, а руководители подразделений Мытищинского машиностроительного завода — в школу № 32. Целью уроков стал рассказ о роли российской промышленности, ее достижениях и важности для страны.

Предприятия округа не раз сотрудничали с учебными заведениями, а школьников продолжили знакомить с условиями труда на заводах. Мытищинский колледж выпустил десятки профильных специалистов, которые уже устроились на работу в местных предприятиях. Многие ребята уже ориентированы на работу в промышленности. Условия для обучения, практики и профессионального роста успешно созданы в городском округе.

«Мытищи всегда гордились своими 525 крупными предприятиями. Промышленные титаны, машиностроительные заводы внесли весомый вклад в экономику и развитие не только муниципалитета, но и всего региона», — отметила Юлия Купецкая.