Урок по использованию нейросетей прошел в библиотеке в Королеве

В библиотеке в Королеве прошел увлекательный урок по нейросетям. Слушатели узнали, как работать с ChatGPT, составлять промпты и создавать свои уникальные шедевры.

Участники прошли тестирование, в ходе которого ответили на вопросы по использованию искусственного интеллекта. Это помогло им лучше подготовиться к практическим заданиям.

Под руководством наставника проекта «Удобный город» Александра Касьянова ребята попробовали создать сказку с использованием нейросетей, а потом озвучили ее с помощью ИИ и подготовили яркие иллюстрации.

Библиотеку в Королеве обновили в современном космическом стиле, установили удобную мебель и новое оборудование. Режим работы и расписание можно посмотреть на сайте и на портале Мое Подмосковье.