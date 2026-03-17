Урок о развитии промышленности России провели в школе Солнечногорска

В школе № 5 Солнечногорска прошло внеурочное занятие «Разговоры о важном», посвященное промышленной отрасли России. В мероприятии участвовали глава городского округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Михальков, а также представители ведущих предприятий — производителя лакокрасочных материалов «Фарбраум» и компании «Металлика Дизайн», специализирующейся на изделиях из металлов, полимеров и композитов.

На встрече представители предприятий рассказали школьникам о работе заводов, актуальных профессиях и карьерных возможностях для молодежи. Руководитель «Металлики Дизайн» Александр Малышев отметил, что компания сосредоточена на разработке инновационных видов российской продукции. За время работы они реализовали несколько значимых проектов, включая создание архитектурных элементов для небоскреба «Лахта-центр», музея «ГЭС-2» и Центрального бульвара в технопарке «Сколково».

«Мы — точка притяжения инноваций. Вокруг нашего округа формируется современная научно-производственная среда, где традиции мощной промышленности встречаются с технологиями будущего», — подчеркнул глава Солнечногорска Константин Михальков.

Такие уроки проводятся в рамках программы Минпромторга РФ при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.