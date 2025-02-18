Урок ко Дню вывода советских войск из Афганистана прошел в Котельниках

Мероприятие к памятному Дню вывода советских войск из Афганистана провели в Котельниках. Участниками стали ученики школы № 1 и ветераны.

Урок мужества посетили председатель Совета ветеранов городского округа Котельники Михаил Набокин, его заместитель Елена Семина, почетный житель муниципалитета и ветеран войны в Афганистане Владимир Лысак.

Участники поделились своими воспоминаниями и историями о тяготах прошедшей войны. Также школьникам показали кадры возвращения советских войск.

«Без прошлого нет будущего! Задача нынешнего поколения — помнить о подвигах наших предков, научить будущее поколение любить Родину так, как любим ее мы», — отметила Елена Семина.

Ранее мы рассказывали о том, что митинг в память о воинах-интернационалистах прошел в Лосино-Петровском. В нем также поучаствовали ветераны боевых действий в Афганистане.