Митинг в память о воинах-интернационалистах прошел в Лосино-Петровском

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» в Лосино-Петровском совместно с молодежным центром «Движение» организовали памятный митинг, посвященный россиянам, исполнявшим воинский и служебный долг за пределами страны. Мероприятие прошло у памятника «Воинам-освободителям» в честь Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Почтить память героев пришли участники Совета ветеранов округа, куратор Совета ветеранов Нина Загоруйко, поэтесса Елена Петакова, ветераны войны, труженики тыла, дети войны, депутаты от фракции «Единой России» Вячеслав Кудряшов и Гузаль Фаридовна, студенты Щелковского колледжа, волонтеры из «Волонтеров Подмосковья», представители Комитета семей воинов Отечества под руководством Светланы Алиферовой, местного отделения «Боевое братство», ветераны боевых действий в Афганистане и участники специальной военной операции, а также жители округа.

Участники мероприятия выразили благодарность и уважение тем, кто сражался за Родину и пожертвовал собой ради мирного неба. В ходе митинга говорилось о важности памяти о героях.

В знак уважения к павшим была проведена минута молчания, после чего участники возложили цветы к Вечному огню.