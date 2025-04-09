Урок к 220-летию со дня рождения писателя Ханса Кристиана Андерсена прошел в Мытищах

В городском округе Мытищи прошло занятие для детей в рамках партийного проекта «Крепкая семья». Мероприятие приурочили к 220-летию со дня рождения сказочника Ханса Кристиана Андерсена и юбилею детского писателя Станислава Востокова.

Ребятам рассказали о жизни и творчестве датского писателя Андерсена. Собравшиеся обсудили сказки «Гадкий утенок», «Русалочка» и «Принцесса на горошине». Дети узнали, какие принципы и приемы использовал автор в своих произведениях.

На встрече также обсудили творчество современного писателя Станислава Востокова. Он создает увлекательные и поучительные истории для малышей. Присутствующим на занятии ребятам рассказали о самых знаменитых книгах автора.

После лекции детям предложили нарисовать иллюстрации к сказкам.

По словам местного координатора проекта «Крепкая семья», члена политического совета партии «Единая Россия» Анастасии Мартыновой, чтение сказок развивает воображение у ребят и формирует у них такие ценности, как дружба, честность и уважение к окружающим.