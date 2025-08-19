Урок грамотности в сфере ЖКХ провели для пенсионеров в Мытищах

Участникам клуба «Активное долголетие», расположенном в доме № 37 на улице Мира, рассказали о содержании многоквартирных домов и капитальном ремонте. Собравшиеся обсудили также и нюансы документооборота в сфере жилищно-коммунального хозяйства, особое внимание уделили договору управления.

Урок на тему «Проактивное ЖКХ. Собрание собственников» провела Татьяна Зайцева, лектор с большим опытом и стажем. Поговорили на встрече также о таких важных моментах, как выбор управляющей компании и методах последующего контроля за исполнением обязательств перед собственниками квартир. Рассказала Татьяна Зайцева участникам семинара и о том, как прийти к общему решению на собраниях жильцов, а также ответила на вопросы активистов.