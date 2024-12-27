Управляющие компании начали устраивать новогодние праздники во дворах Фрязина

Первой организовала новогодние представления управляющая компания «ГЖУ». Они прошли во дворах домов № 1 на улице 60 лет СССР, № 20 и 20а по Проспекту Мира. Яркая развлекательная программа пришлась по душе жителям самого разного возраста — как малышам, так и их родителям. Горожане с удовольствием участвовали в веселых конкурсах и играх, пели, танцевали и водили хороводы. Народ развлекали и создавали праздничную атмосферу Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.

Ранее во Фрязине прошла благотворительная акция «Чудо-елочка». Каждый неравнодушный житель города имел возможность прийти к новогодней елке, установленной в одном из торговых центров города и выполнить желание воспитанников детских домов из Донецкой и Луганской народных республик.