Упавшее дерево убрали в Ногинске

Специалисты получили заявку на расчистку территории на Комсомольской улице. Они прибыли на нужный адрес, спилили ствол и ветви с помощью спецтехники. После этого работники вывезли отходы на полигон.

Коммунальщики также расчищают дороги и тротуары в Подмосковье. После уборки снега они проводят противогололедную обработку. В Богородском городском округе специалисты убрали смет с трассы у СНТ «Текстильщики». Водитель погрузчика признался, что из-за снегопадов дороги требуют повышенного внимания, работы у коммунальных служб сейчас очень много.

В Раменском из-за непогоды произошли неполадки в работе ЛЭП. Энергетики восстановили подачу электроэнергии в поселке Кратово, за сутки они выполнили 59 заявок. Авария случилась из-за поваленного дерева на улице Пионерская.