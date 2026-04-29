Коммунальщики продолжили расчищать дороги в Богородском городском округе

Работники коммунальных служб расчищают дороги в Богородском городском округе. Они продолжают устранять последствия снегопадов, обрушившихся на Подмосковье.

Специалисты вручную и с помощью спецтехники убирают смет вдоль дорог у СНТ «Текстильщики». Водитель погрузчика Сергей Мартишин рассказал 360.ru, что снегопад доставил много работы коммунальным службам.

«В данный момент мы собираем смет у бордюров. Песка много, работы очень много. Ребята работают на износ, по 12 часов. Надеюсь, смет скоро кончится», — отметил он.

Из-за аномальных снегопадов коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы. Они расчищают муниципальные дороги и тротуары, а также спиливают и вывозят упавшие деревья.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что погода в столице заметно улучшится в начале мая. Снег растает на Первомай, днем будет облачно. К третьему числу температура может подняться до +21 градуса.