Энергетики восстановили электроснабжение в Раменском

Бригада специалистов провела аварийно-восстановительные работы на линиях электропередач в поселке Кратово в Раменском. Они спилили поваленные деревья и устранили неполадки, возникшие из-за мощных снегопадов.

Работы прошли на улице Пионерская, на место направили пять энергетиков и две единицы спецтехники.

Всего специалисты выполнили за сутки 59 заявок, в работе остается еще 10.

Коммунальные службы Подмосковья перевели на усиленный режим работы из-за мощных снегопадов, накрывших регион. В связи с непогодой Московский дептранс посоветовал автомобилистам пересесть на общественный транспорт. Водителей предупредили, что в центре города временно перекрыли часть дорог и набережных.

Непогоду спровоцировал глубокий балтийский циклон, центр которого сместился на север европейской части России. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что температура начнет повышаться в мае. Первого числа столбики термометров покажут отметку +11 градусов, а третьего — до +21 градуса.