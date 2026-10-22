Университет «Дубна» пригласил абитуриентов на очный день открытых дверей

Государственный университет «Дубна» пригласил абитуриентов на День открытых дверей. Будущих студентов познакомят с образовательными направлениями, кампусом и правилами поступления, сообщили в пресс-службе вуза.

Встреча состоится 15 ноября в 10:00 в главном корпусе вуза по адресу: Дубна, улица Университетская, дом № 19, корпус 1.

Гостей ждут экскурсия, профориентационное тестирование, мастер-классы и презентации факультетов. Также участникам расскажут о приемной кампании 2027 года и дадут рекомендации по поступлению на бюджет. Представители университета ответят на вопросы об обучении и выборе специальности.

Для посещения необходимо зарегистрироваться заранее. День открытых дверей поможет абитуриентам определиться с будущей профессией и спланировать подготовку к поступлению.