Уникальный Rolls-Royce временно покинет музей-заповедник «Горки Ленинские»

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» до 26 июля можно увидеть уникальный автомобиль Rolls-Royce модели «Silver Ghost» на полугусеничном ходу. После этой даты мемориальный гараж, где выставлен экспонат, закроется на масштабную реконструкцию и реэкспозицию.

Этот автомобиль был приобретен для Владимира Ленина в Англии в 1922 году и стал идеальным транспортом для поездок вождя в последние годы его жизни. Сейчас этот автомобильный феномен, единственный в мире сохранившийся экземпляр с оригинальной гусеничной установкой Адольфа Кегресса, считается «Памятником науки и техники России».

Реконструкция затронет площадь в 80 квадратных метров. После ремонта пространство полностью преобразится. Автомобиль установят на специальную передвижную платформу, что позволит рассматривать уникальный движитель и детали кузова под максимально выгодным ракурсом. Глухие стены помещения превратят в проекционные экраны для трансляции архивных фотографий и документальных мини-фильмов. Кроме того, здесь модернизируют системы освещения и сигнализации.

Руководство музея рассчитывает завершить все работы оперативно и вернуть исторический транспорт в обновленный зал уже до конца года.

Экскурсии в мемориальный гараж проходят со среды по воскресенье с 10:30 до 17:00, каждый час. Билеты можно приобрести на официальном сайте музея-заповедника «Горки Ленинские»: https://mgorki.ru.