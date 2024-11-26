«Инвестор приходит на все готовое». В чем уникальность индустриальных парков Подмосковья

«Инвестор приходит на все готовое — на пять в одном », — так глава Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о том, какую поддержку дают индустриальные парки. Их уже 70 в регионе, построят еще пять государственных.

«Смысл индустриальных парков в том, что инвестор приходит, по сути, на все готовое: электричество, газ, дороги, инфраструктура, другие удобства. Это весомое конкурентное преимущество», — отметил губернатор.

Индустриальные парки уже очень хорошо себя зарекомендовали. Каждый год приходят около 100 новых резидентов. Заполняемость достигла 88%, а десять лет назад было 28%.

С этого года внедряют тот самый формат «пять в одном». По такому стандарту сейчас строят государственный индустриальный парк.

«Совсем недавно заложили в Ленинском городском округе первый государственный индустриальный парк уже в новом формате», — подытожил Андрей Воробьев.

Кроме того, в Подмосковье развивают особые экономические зоны. Все пять уже заполнены инвесторами.

Работающие там компании производят и IT-оборудование, и новые лекарства, и автомобили, и передовые технологические решения.