«Инвестор приходит на все готовое». В чем уникальность индустриальных парков Подмосковья
Губернатор Воробьев: формат «пять в одном» внедрят в индустриальных парках
«Инвестор приходит на все готовое — на пять в одном», — так глава Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о том, какую поддержку дают индустриальные парки. Их уже 70 в регионе, построят еще пять государственных.
«Смысл индустриальных парков в том, что инвестор приходит, по сути, на все готовое: электричество, газ, дороги, инфраструктура, другие удобства. Это весомое конкурентное преимущество», — отметил губернатор.
Индустриальные парки уже очень хорошо себя зарекомендовали. Каждый год приходят около 100 новых резидентов. Заполняемость достигла 88%, а десять лет назад было 28%.
С этого года внедряют тот самый формат «пять в одном». По такому стандарту сейчас строят государственный индустриальный парк.
«Совсем недавно заложили в Ленинском городском округе первый государственный индустриальный парк уже в новом формате», — подытожил Андрей Воробьев.
Кроме того, в Подмосковье развивают особые экономические зоны. Все пять уже заполнены инвесторами.
Работающие там компании производят и IT-оборудование, и новые лекарства, и автомобили, и передовые технологические решения.