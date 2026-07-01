Уникальное сортировочное оборудование разработали на предприятии в Подмосковье

Компания «Комитас» разработала уникальный вертикальный кросс-белт сортировщик типа мультибелт — систему, не имеющую аналогов в России. Об этом сообщила пресс‑служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новинка представляет собой автоматизированную установку для сортировки грузов разной формы и габаритов. Благодаря вертикальному исполнению оборудование удается эффективно размещать даже на складах с ограниченной площадью. При этом система рассчитана на непрерывную работу и демонстрирует высокую производительность.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, разработка способна обрабатывать свыше 10 тысяч единиц груза, а точность операций превышает 99,7%.

«Это новейшее сортировочное оборудование, не имеющее аналогов в России», — отметила она.

Акционер «Комитас» Давит Манукян пояснил принцип действия устройства. По замкнутому контуру непрерывно перемещается цепь транспортных кареток, на каждой из которых закреплена поперечная мини лента. При достижении нужного приемного лотка лента активируется и сдвигает посылку перпендикулярно основному движению — в целевой канал.

«Благодаря системе управления каретками на основе датчиков, мультибелт способен сортировать самые разные отправления: от коробок и писем до нестандартных длинномерных предметов, например лыж», — рассказал он.

В линейке компании — конвейерные системы, сортировочные комплексы и роботизированные платформы, а также собственное программное обеспечение для автоматизации и роботизации складских процессов.