Умную маркировку начали применять на Климовском трубном заводе в Подольске

Презентация итогов эксперимента по цифровой маркировке полимерных труб и сырья для их производства состоялась на предприятии. Масштабный проект стартовал 25 октября 2024 года и продлится до конца августа 2025 года.

Презентацию посетили представители Минпромторга России и оператора системы маркировки «Честный знак». Инновационная технология была продемонстрирована на линии производства гладких полимерных труб серии «Мультипайп».

Суть метода состоит в том, что на трубу наносится уникальный цифровой код из системы «Честный знак», который позволяет отследить всю историю изделия. Коды имеют современную систему защиты, что делает маркировку надежной.

Одним из инициаторов запуска экспериментального проекта выступила «Группа Полипластик», которая также разработала необходимое программное обеспечение и оборудование. Главная цель метода — очистить строительный рынок от фальсифицированной продукции и повысить контроль за строительством линейных объектов.