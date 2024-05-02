Улицы Химок украсили флагами ко Дню Победы | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 16:36 Улицы Химок украсили флагами ко Дню Победы Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Улицы Химок украсили в преддверии 9 Мая. Вдоль дорог на въездах в округ и в микрорайонах вывесили свыше 1800 флаговых композиций.

Праздничные украшения закрепили на опорах вдоль центральных улиц округа. Специалистам еще предстоит завершить монтаж конструкций в отдаленных микрорайонах: Луневе и Кутузовском.

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«День Победы — один из самых любимых и важных праздников для нашей страны. В этом году мы отмечаем 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Традиционно к 9 Мая городской округ преображается. Ежегодно украшаем его праздничными декорациями, которые создают особое настроение и атмосферу», — отметила специалист муниципального бюджетного учреждения «Объединенное городское хозяйство» Татьяна Александрова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел».

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