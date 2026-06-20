Уход за молодыми посадками провели в Учинском лесничестве в Мытищах

Специалисты подмосковного учреждения «Мособллес» завершили лесохозяйственные работы на севере Мытищ. В Учинском лесничестве, неподалеку от деревни Акулово, лесоводы провели уход за молодыми посадками на площади более шести гектаров.

Процедура, которую лесоводы называют «осветлением молодняков», является первым и важнейшим этапом комплексного ухода за лесом. В природе быстрорастущие березы и осины часто затеняют более медленные, но ценные хвойные породы и дуб. Чтобы молодые сосны, ели и дубки не погибли в тени и получили достаточно света, специалисты выборочно удаляют «лишние» деревья. Это улучшает породный состав леса и закладывает основу для будущего продуктивного и устойчивого лесного массива.

Инженер по лесовосстановлению Дмитровского филиала «Мособллеса» Анастасия Пушкарева подчеркнула, что такие своевременные меры напрямую влияют на здоровье экосистемы. Правильно проведенный уход не только ускоряет рост целевых деревьев, но и значительно повышает их иммунитет к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Все работы на территории Учинского лесничества выполнили в агротехнические сроки с соблюдением экологических стандартов.

Регулярный уход за лесами является обязательной частью государственной политики Московской области в сфере охраны и защиты зеленых насаждений.