Учитель из Лобни прошла обучение в областном проекте

Проект «Капитаны образования» завершился в Подмосковье. В нем поучаствовала педагог начальных классов школы № 10 Юлия Никитина.

Учитель из Лобни успешно прошла обучения. Теперь ее включили в кадровый резерв Московской области.

В рамках проекта «Капитаны образования» готовят будущих руководителей образовательных организаций. Участники посещают мастер-классы и практикумы по управлению школами, внедрению инноваций и созданию комфортной образовательной среды.

По итогам программы выявляют лидеров. Проект реализуют в рамках системной работы по повышению качества управления в сфере образования региона.

Ранее мы рассказывали о том, что лицей в Лобне вошел в топ-55 лучших школ Подмосковья. Итоги рейтинга образовательных учреждений подвели на форуме педагогов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил педагогов за профессионализм.