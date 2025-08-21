Лицей в Лобне вошел в топ-55 лучших школ Подмосковья
Итоги рейтинга образовательных учреждений Подмосковья подвели на форуме педагогов. Лицей в Лобне вошел в число лучших школ по итогам учебного года.
В состав делегации из Лобни вошли первый заместитель главы Владимир Зиновьев, директор лицея Анна Калюжная, директор школы № 9 Ирина Кырма, финалист конкурса «Первый учитель» Юлия Никитина и исполняющая обязанности начальника образования Анастасия Акимова.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил педагогов за профессионализм и значительный вклад в развитие образования региона.
«Это достижение — результат слаженной работы всего педагогического коллектива. В новом учебном году мы продолжим двигаться вперед», — отметила директор лицея Анна Калюжная.
Отметим, рейтинг составляют с учетом результатов учеников, качества образования и внедрения инновационных практик.