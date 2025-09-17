Ученики лицея № 6 посетили с экскурсией пожарную часть в Воскресенске

Первоклассники одной из школ Воскресенска ближе познакомились с профессией пожарного. Для них организовали тематическую экскурсию.

Мероприятие для ребят провели сотрудники 130-й пожарно-спасательной части Воскресенского гарнизона. Дети больше узнали об особенностях работы пожарных, увидели пожарно-спасательное оборудование и спецтехнику.

Каждый желающий мог посидеть в пожарной машине, потрогать оборудование и даже подержать пожарный рукав во время подачи воды. Некоторые ребята сказали, что в будущем хотят стать пожарными. Также участники экскурсии сделали общее фото на память.

Кроме того, в рамках экскурсии первоклассникам рассказали о причинах возникновения пожаров, правильной реакции в экстренных ситуациях и важности соблюдения мер предосторожности при обращении с огнем.

