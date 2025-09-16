Курсанты патриотического клуба из Воскресенска поучаствовали в фестивале дронов

В городском округе Коломна провели первый областной фестиваль FPV-дронов «Эра дронов». На мероприятии собрались порядка тысячи молодых людей со всей Московской области, в том числе курсанты военно-патриотического клуба «Шторм» из Воскресенска.

Фестиваль организовали по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Его посвятили памяти Героя России Евгения Фадина, погибшего в зоне специальной военной операции в 2023 году.

Мероприятие разделили на две части: состязательную и выставочную части. На соревнованиях участники показали свои навыки управлении дронами. Ребята состязались в двух технических категориях.

Также на площадке работали 10 тематических стендов. Свои разработки здесь продемонстрировали ведущие компании-производители беспилотных летательных аппаратов, образовательные учреждения, создатели программного обеспечения и школы, обучающие операторов беспилотных летательных аппаратов.

Собравшиеся увидели образцы техники, используемой в Вооруженных Силах Российской Федерации, приняли участие в мастер-классах по сборке и управлению дронами, а также испытали свою выносливость и координацию на специальном тренажере вестибулярного аппарата.

Помимо этого, в рамках фестиваля провели круглый стол на тему «Патриотизм на крыльях технологий». В нем принял участие руководитель военно-патриотического клуба «Шторм» Василий Мусатов. На мероприятии обсудили вопросы формирования системы подготовки специалистов и потребности отрасли в кадрах.