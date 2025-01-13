Ученикам школы № 10 в Мытищах показали фильм о герое Великой Отечественной войны

Мероприятие провели в рамках партийного проекта «Новая школа». Фильм повествует о воспоминаниях героя о Великой Отечественной войне.

В основу сюжета легли реальные события, связанные с судьбой сына полка, юного разведчика Александра Эйхмана. Он использовал баян со встроенным радиопередатчиком, чтобы выполнять опасные боевые задания.

«Этот фильм не только интересен, но и важен для воспитания чувства патриотизма и уважения к истории своей страны», — сказала депутат партии «Единая Россия» Оксана Мартьянова.

После просмотра ребята обсудили свои впечатления о фильме.

Напомним, ранее мы рассказывали об открытии в Мытищах выставки портретов бойцов специальной военной операции. Она будет работать до 29 января.