Выставку портретов бойцов СВО открыли в Мытищах

Экспозицию «Новые герои Подмосковья» открыли в историко-художественном музее в Мытищах. Она посвящена участникам спецоперации.

Участниками церемонии открытия стали муниципальные депутаты Елена Сюмак, Вячеслав Муравьев, Григорий Шаповалов, а также заместитель председателя Общественной палаты городского округа Мытищи Сергей Егоров.

Об истории создания и развития проекта собравшимся рассказал председатель «Фонда культурных инициатив» Московской области Андрей Кошелев. Инициатором стала художник из Мытищ Ольга Даутова. Всего в проекте поучаствовали более 40 художников со всей России.

На выставке представлены около 50 картин. В том числе здесь есть портреты погибших участников СВО. После закрытия выставки работы передадут семьям героев.

Кроме того, юнармейцы подарили музею осколок снаряда, найденный на полях сражений в зоне боевых действий. Посетить выставку можно до 29 января.