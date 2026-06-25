Ученик из Шаховской набрал 100 баллов на ЕГЭ по химии
В подмосковной Шаховской ученик 11 «Б» класса школы № 1 Александр Непряхин сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов.
Александр начал готовиться к экзамену еще в 9 классе. В 11 классе он целый год занимался на курсах. «Конечно, не обошлось без помощи учителей. Я благодарен моей учительнице по химии Ольге Александровне Иншаковой — она сопровождала меня весь этот путь. И конечно, спасибо родителям, которые верили в меня и оказывали поддержку», — поделился Александр.
Школьнику также удалось набрать 94 балла по русскому языку. Сейчас он ожидает результаты ЕГЭ по биологии.
В школе будущего выпускника больше всего интересовали химия, биология и физика. «Я планирую поступать в московский медицинский вуз на стоматолога», — рассказал Александр.
В свободное время он играет на гитаре — этим увлечением занимается уже третий год.
Александр признался, что рад закончить школу, но ему немного грустно расставаться со своими одноклассниками и учителями. Он планирует возвращаться на вечера встреч, чтобы увидеться с ними и узнать об их успехах в жизни.