Глава Котельников проверил подготовку жилого фонда к осенне-зимнему периоду

Активная работа по подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону продолжается в городском округе. Руководитель муниципалитета Михаил Соболев побывал с проверкой на одном из объектов.

В доме № 6 корпус 1 на 2-м Покровском проезде выполнен значительный объем работ по обеспечению бесперебойного функционирования всех инженерных систем. Особое внимание уделили системе отопления: проведена ревизия кранов на стояках отопления, выполнена опрессовка трубопроводов для проверки их герметичности, промыт теплообменник и вся отопительная система дома. На индивидуальном тепловом пункте и насосной станции холодного водоснабжения заменили манометры, очистили и промыли фильтры.

Сейчас все системы работают в штатном режиме, оставшиеся мероприятия проведут при плановом отключении горячей воды. В ближайшее время также запланирован ремонт в местах общего пользования, что станет завершающим этапом подготовки к зиме.

На сегодняшний день в Котельниках к предстоящему отопительному сезону полностью готовы 75 из 193 многоквартирных домов.