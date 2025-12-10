Участников Всероссийского общества инвалидов наградили в Мытищах

Центральным элементом праздника стала выставка изделий ручной работы, созданная участниками нового творческого кружка ватной игрушки и валяния шерсти, основанного более года назад под руководством Елены Кулагиной.

«Чуть больше года назад к нам пришла Елена, и с этого момента началось становление кружка. Многие члены нашего сообщества проявили интерес к нему, и количество его участников растет. Это стало для многих не просто хобби, а настоящей возможностью раскрыть себя», — рассказал председатель местной организации «Всероссийское общество инвалидов» Олег Старостин.

Елена Кулагина подчеркнула, что в кружок приходят люди с разными возможностями здоровья, но каждый из них обладает уникальным талантом и стремлением к творчеству.

«Мы начали с простых валяных игрушек — делали осенние листья, цветы, маленьких зверюшек. Со временем мастерство участников заметно выросло. Выстроили процесс так, чтобы каждый мог внести свой вклад: один валяет полотно, другой формирует детали, третий собирает и украшает, а кто-то справляется полностью самостоятельно», — поделилась Елена Кулагина.

На торжественной церемонии награждения наиболее активным членам организации и авторам работ вручили памятные подарки.