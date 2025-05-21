Участники патриотического автопробега «Дорогами Победы» стартовали из Подольска

Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» уже третий год подряд проводит автопробег, посвященный Дню Победы. Инвалиды-колясочники на автомобилях с ручным управлением стартовали от памятника «Подольским курсантам».

Среди участников есть и инвалиды, получившие ранения в зоне специальной военной операции, титулованные спортсмены-паралимпийцы, члены Общественной палаты Московской области, депутаты. Перед отправкой они провели митинг, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Собравшиеся возложили цветы к памятнику «Подольским курсантам» и почтили память героев минутой молчания.

Отметим, что завершится автопробег «Дорогами Победы» в Волоколамском районе у мемориала «Героям-панфиловцам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы и подчеркнул, что страна будет помнить каждого, кто не вернулся домой.