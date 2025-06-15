Участники «Активного долголетия» в Мытищах освоили катание на хэндбайках

В клубе «Активное долголетие» с прошлого года появились новые увлекательные занятия — катания на хэндбайках. Этот необычный вид транспорта представляет собой велосипед, приводимый в движение руками, а не ногами.

Большинство хэндбайков трехколесные, с передним рулевым колесом, что обеспечивает устойчивость и удобство управления.

Организацию занятий и предоставление инвентаря взял на себя председатель фонда социальной адаптации инвалидов «Качество жизни» Алексей Савлуков. Благодаря его поддержке пожилые жители Мытищ теперь могут регулярно тренироваться и наслаждаться активным отдыхом на свежем воздухе.

Каждую среду в 9:00 участники клуба стартуют от Благовещенской улицы и направляются к торгово-развлекательному комплексу. Чтобы присоединиться к катаниям на хэндбайках, необходимо быть членом клуба «Активное долголетие» и заранее записаться по телефону.

Напомним, что в клуб принимают женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Участие бесплатное, при первом посещении необходимо иметь паспорт, социальную карту Московской области, сменную обувь.

Запись по телефону: 8 (916) 975-12-46.