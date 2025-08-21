Участники «Активного долголетия» из Мытищ посетили более 40 городов за 6 лет

Шесть лет подряд участники программы «Активное долголетие» из Мытищ посещают с экскурсиями разные города Московской области. Такие выезды пользуются огромной популярностью среди членов клуба, поскольку дают возможность не только увидеть новые места, но и погрузиться в изучение исторического наследия родного края.

История увлекательных путешествий началась с знакомства с местными красотами. Первым пунктом в списке их экскурсий стала знаменитая Жостовская фабрика декоративной росписи, где они смогли не только полюбоваться уникальными работами мастеров, но и узнать много интересного о традиционном промысле. Постепенно такие выезды превратились в устоявшуюся традицию, которой с удовольствием следуют все участники губернаторской программы каждую неделю.

В числе наиболее посещаемых и полюбившихся локаций оказались: величественный Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в Истре, знаменитая Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде, современный наукоград Дубна, динамично развивающийся Жуковский и историческая Коломна. Недавним приятным открытием для путешественников стал сафари-парк «Изумрудный лес», расположенный в городском округе Клин.

«Наши экскурсии ведут профессиональные гиды, которые делятся уникальными знаниями и фактами, недоступными при обычном интернет-поиске», — делится своими наблюдениями Алевтина Епифанова специалист по социальной работе комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Мытищинский».