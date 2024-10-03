Экскурсию по медцентру Рошаля в Подмосковье провели для «Активного долголетия»
Участники программы для пенсионеров «Активное долголетие» посетили Детский медцентр имени Рошаля в Красногорске. Им провели экскурсию, подробно рассказав, как записать внуков на прием и какие виды медицины доступны.
Гостям показали работу главной детской больницы Подмосковья изнутри. Ее открыли при участии президента России. Там смогут лечиться юные пациенты со всей страны.
«Мы лично увидели, как работает детский центр. Если нашим внукам когда-либо потребуется медицинская помощь, мы точно знаем, где их лечить», — поделилась впечатлениями пенсионерка Надежда.
Новый центр стал флагманским — лучшим по детскому профилю в Московской области. Каждый год там смогут лечить по ОМС около 15 тысяч детей со всей России. Врачи будут готовы проводить до 50 операций в сутки.
В современном центре собраны все направления детской медицины — 28 профилей помощи. В команде работают более 500 ведущих специалистов по педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике и не только.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году проект «Активное долголетие» отмечает годовщину — пятилетие.
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