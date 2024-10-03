Экскурсию по медцентру Рошаля в Подмосковье провели для «Активного долголетия»

Участники программы для пенсионеров «Активное долголетие» посетили Детский медцентр имени Рошаля в Красногорске. Им провели экскурсию, подробно рассказав, как записать внуков на прием и какие виды медицины доступны.

«Мы лично увидели, как работает детский центр. Если нашим внукам когда-либо потребуется медицинская помощь, мы точно знаем, где их лечить», — поделилась впечатлениями пенсионерка Надежда.

Гостям показали работу главной детской больницы Подмосковья изнутри. Ее открыли при участии президента России. Там смогут лечиться юные пациенты со всей страны .

Новый центр стал флагманским — лучшим по детскому профилю в Московской области. Каждый год там смогут лечить по ОМС около 15 тысяч детей со всей России. Врачи будут готовы проводить до 50 операций в сутки.

В современном центре собраны все направления детской медицины — 28 профилей помощи. В команде работают более 500 ведущих специалистов по педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике и не только.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году проект «Активное долголетие» отмечает годовщину — пятилетие.

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