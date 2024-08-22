Уникальные цифровые системы и аппараты. Андрей Воробьев — об оснащении главной детской больницы Подмосковья

Новый Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Подмосковье оснастили самой современной техникой, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. Это почти 10 тысяч передовых медицинских аппаратов, среди которых около 100 — уникальные.
«Например, у нас появилась первая в Подмосковье и третья в стране робот-ассистированная операционная — она оснащена цифровыми системами лапароскопии Senhanc и Olympus», — рассказал глава Подмосковья.
Благодаря этой технологии операции проходят вдвое быстрее, а выписать ребенка можно уже на следующий день после нее.
Также открылся первый в регионе центр внутрисосудистой детской хирургии. Здесь проводят самые высокоточные операции на сосудах.
Андрей Воробьев
Например, врачи могут заменить клапан сердца у новорожденного через прокол в пару миллиметров.