Уникальные цифровые системы и аппараты. Андрей Воробьев — об оснащении главной детской больницы Подмосковья

Андрей Воробьев: детскую больницу Красногорска оснастили уникальной техникой

Новый Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Подмосковье оснастили самой современной техникой, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. Это почти 10 тысяч передовых медицинских аппаратов, среди которых около 100 — уникальные.

«Например, у нас появилась первая в Подмосковье и третья в стране робот-ассистированная операционная — она оснащена цифровыми системами лапароскопии Senhanc и Olympus», — рассказал глава Подмосковья.

Благодаря этой технологии операции проходят вдвое быстрее, а выписать ребенка можно уже на следующий день после нее.

Также открылся первый в регионе центр внутрисосудистой детской хирургии. Здесь проводят самые высокоточные операции на сосудах.

Андрей Воробьев

Например, врачи могут заменить клапан сердца у новорожденного через прокол в пару миллиметров.

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