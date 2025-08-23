Участник СВО сыграл свадьбу с волонтером из Донбасса в Мытищах

Участник специальной военной операции Михаил и его избранница Ольга связали себя узами брака в ЗАГСе в Мытищах. Ольга переехала в Мытищи вместе с сыном, когда в их родном Донецке начались боевые действия.

Позже начала поддерживать российских военнослужащих, став волонтером организации «От сердца к сердцу». Теперь Ольга оказывает помощь семьям бойцов в рамках проекта «Содружество сердец».

Михаил встал на защиту Родины по зову сердца, отправившись в зону спецоперации добровольцем. Пара познакомилась, когда боец приехал домой в отпуск. Встретившись однажды, они уже не смогли отпустить друг друга. Ольга часто ездила к любимому на передовую с гуманитарной помощью.

«От всей души поздравляю новобрачных с рождением новой семьи! Пусть в доме всегда царят уют, добро и взаимопонимание, а над головой будет мирное безоблачное небо», — поздравила пару глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.