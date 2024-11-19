Участковых в Мытищах поздравили с профессиональным праздником

В преддверии Дня участковых уполномоченных полиции в городском округе Мытищи состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику сотрудников этой важной службы. Глава округа Юлия Купецкая поздравила участковых, отметив их значительный вклад в обеспечение общественной безопасности и решение повседневных проблем жителей.

В своей речи Юлия Купецкая подчеркнула, что работа участковых является ключевой для поддержания порядка и безопасности на территории муниципалитета. Она отметила важность человеческого фактора в этой сфере, несмотря на развитие новых информационных систем. Глава округа также заверила, что администрация уделяет внимание созданию комфортных условий для работы участковых, включая открытие новых пунктов в развивающихся микрорайонах.

К поздравлениям присоединился председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов, выразивший признательность за труд участковых. Начальник полиции МУ МВД России «Мытищинское», полковник Николай Жуков, также поздравил личный состав и поблагодарил сотрудников за безупречную службу, уделив особое внимание ветеранам.

На мероприятии были вручены награды лучшим представителям отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних, что стало признанием их заслуг и профессионализма. Участковая служба городов Долгопрудный и Мытищи продолжает стремиться к тому, чтобы быть одной из лучших в Московской области.

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