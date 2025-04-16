Учащиеся из Мытищ стали призерами всероссийской олимпиады школьников

Ребята из городского округа Мытищи приняли участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам. Абсолютным лидером состязаний по китайскому языку стал учащийся 11 класса школы № 6 Андрей Морозов.

Успех Андрея Морозова — это результат упорного труда, настойчивости и стремления к знаниям. Лука Котцева из школы № 3 завоевал призовое место по итальянскому языку. Иван Ши, представляющий многопрофильную лингвистическую гимназию № 33, наравне с другими ребятами стал призером в категории «китайский язык».

Учеников, их родителей, педагогов и наставников поздравили с этими выдающимися достижениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об участии школьников в олимпиадах. По его словам, важно вовлекать ребят в эту работу так, чтобы у них было желание проявить себя.