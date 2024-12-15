Уборка от всего сердца. В Подмосковье засняли на видео романтичного дворника

Самого романтичного дворника сняли на видео в Подмосковье

В Подмосковье на видео сняли самого романтичного дворника. Мужчина, ловко работая лопатой, «вычистил» сердечко.

«Вот что значит уборка от всего сердца», — отметил автор видео.

На Подмосковье обрушились мощные снегопады. По прогнозам синоптиков, сугробы могут вырасти высотой до трех метров. Коммунальные службы сразу же вышли на уборку улиц.

За сутки дорожники расчистили от снега и провели противогололедную обработку более 24 тысяч километров трасс. Особое внимание специалисты уделили опасным участкам дорог.

Коммунальные службы вывели на улицы всю снегоуборочную технику. Они тщательно очищали от снега скверы, парки, детские площадки и придомовые территории. Только во дворах работало более двух тысяч человек.

Ранее в распоряжении 360.ru появились кадры расчистки наледи на улицах Красногорска. Своевременная уборка позволяет значительно снизить риск аварий и падений на улицах.