Появились кадры расчистки наледи на улицах Красногорска

Коммунальные службы организовали расчистку снега на улицах Красногорска. Дворники убирают образовавшуюся после заморозков наледь с тротуаров и дорог. Видео с работой специалистов появилось в распоряжении 360.ru.

Для очистки улиц используется как ручной труд, так и спецтехника. Благодаря своевременной уборке снижается риск ДТП и травм из-за гололеда.

В субботу в Подмосковье для расчистки снега службы ЖКХ задействовали примерно 1,5 тысячи единиц специальной техники и средств малой механизации. Пресс-служба регионального Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору подтвердила, что от снега убираются общественные пространства и придомовые территории.

По данным подмосковного Минтранса, в первую очередь дворники расчищают такие опасные участки как съезды, мосты и эстакады. Также особое внимание уделяется вылетным трассам.