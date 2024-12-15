Дорожники за сутки расчистили от снега более 24 тысяч км дорог в Подмосковье

Минтранс: за ночь в Подмосковье расчистили от снега более 13 тысяч км дорог

Накануне за сутки дорожники расчистили от снега и провели противогололедную обработку более 24 тысяч километров трасс муниципальной и региональной сети. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За ночь 15 декабря специалисты убрали и обработали более 13 тысяч километров дорог.

«В первую очередь работы проводятся на опасных участках дорог — съездах, эстакадах и трассах с интенсивным движением», — отметили в Минтрансе.

В работах участвуют более тысячи дорожных рабочих и примерно столько же единиц спецтехники.

В субботу в Подмосковье прошел сильный снегопад, и коммунальщики приступили к устранению его последствий. На улицы вывели всю необходимую снегоуборочную технику. Специалисты очищали от снега скверы, парки, детские площадки и придомовые территории. Только во дворах работали более двух тысяч человек.