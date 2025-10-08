Творческий сезон открыли в Жуковской детской школе искусств № 1

В Жуковской детской школе искусств № 1 торжественно открылся 73-й творческий сезон. Для гостей гала-концерт «Музыка без границ», приуроченный к Международному Дню музыки.

Для гостей вечера прозвучали произведения русских и зарубежных композиторов, а преподаватели и концертмейстеры школы представили яркие образцы народного и джазового творчества. Программа концерта была продумана таким образом, чтобы каждый зритель смог насладиться разнообразием музыкальных жанров и стилей.

«Поздравляю всех преподавателей школы разных лет, наших ветеранов с Днем учителя и началом концертного сезона. Все вместе мы создаем территорию культуры наукограда Жуковский — нашу школу искусств, которая для многих поколений жуковчан стала любимым домом», — отметила директор Жуковской детской школы искусств № 1 Елена Меденцева.