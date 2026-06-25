Творческий молодежный фестиваль пройдет в Химках 27 июня

Творческий фестиваль «Молодежь Химки» состоится 27 июня в честь Дня молодежи. Праздник станет площадкой для тех, кто ищет вдохновение, хочет попробовать новое и быть частью активного городского сообщества.

Гостей ждет насыщенная программа: выступления творческих коллективов города и кавер-группы, торжественное награждение активистов молодежных организаций, интерактивные площадки, зона виртуальной реальности с симуляторами, мастер-классы и экологические занятия. У центральной входной группы обустроят зону граффити, где пройдет конкурс арт-объектов. Также на площадке разместят тематический баннер для памятных фотографий.

«Фестиваль „Молодежь Химки“ — это возможность показать, что молодежь у нас активная, творческая и неравнодушная. Концерты, мастер-классы, граффити — каждый найдет что-то по душе», — отметила депутат Химок Юлия Мамай.

За участие в мастер-классах все желающие получат баллы, которые можно будет обменять на уникальный мерч. Мероприятие пройдет 27 июня в 16:00 по адресу: микрорайон ИКЕА, корпус 2, торговый центр «Мега Химки». Вход свободный.